السفينة DSN CASTOR تغادر سفاجا بحمولة 36 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مواني البحر الاحمر، نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال24 ساعة الماضية وصول ومغادرة 11 سفينة خلال اليوم.

فسجلت الهيئة بموانيها وصول 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 14 سفن ، ومن المنتظر دخول 4 سفينة جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول 38109 طن بضائع عامة ومتنوعة و 217 شاحنة و2 ملاكي ، كما شملت حركة الواردات تداول 24571 طن بضائع عامة ومتنوعة 269 شاحنة و 33 ملاكي .

و استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 104 شاحنة و 23 ملاكي و السفينة امل بحمولة 91 شاحنة و 8 ملاكي والسفينة DANAI بحمولة 24477 طن حديد قادم من عمان والسفينة INCE SORTUNE فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 92 شاحنة و 2 ملاكي و السفينة امل بحمولة 64 شاحنة.

كذلك غادرت السفينة DSN CASTOR بحمولة 36500 طن فوسفات تصدير الي الهند، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 74 شاحنة بحمولة 94 طن بضائع عامة و 2 ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1609 طن بضائع عامة.