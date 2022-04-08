افتتاح أولى ليالى رمضان الثقافية والفنية بمركز الإبداع الفنى بدمنهور.. غدا

البحيرة – ناصر جودة

ينظم مركز الإبداع الفني بدمنهور مساء غد السبت الموافق 8 رمضان - 9 إبريل 2022 ليالي رمضان الثقافية والفنية والتي تستمر حتى السبت 15 رمضان 16 أبريل 2022 وتتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وفى إطار احتفالات المحافظة بحلول شهر رمضان المعظم، وسيتم افتتاح ملتقى الحرف البيئية وإحياء التراث بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالإضافة ليوم مخصص لذوي الهمم وألعاب تنمية ذكاء ومعرض خاص بهم.

بالإضافة إلي تنظيم ورش ومحاضرات ثقافية وفقرات ترفيهية للأطفال ومسابقات وقافلة لنادي ألعاب دمنهور بحضور أطفال من دار الايتام، كما سيتم تنظيم ندوات عن كيفية تربية الأبناء بالإضافة لاحتفالية العاشر من رمضان.

وتختتم ليالى رمضان بكورال "إيد واحدة" وباقة متنوعة من الأغاني الوطنية ومزج بين الانشاد الديني والترانيم القبطية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أهمية الدور الذى يقوم به مركز الإبداع الفني كمنارة على أرض المحافظة فى شتى المجالات الفنية والثقافية والأدبية والعلمية ، كما يعد متنفس ومصدرا هام لأبناء المحافظة لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.