اليوم السابع
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وزير الزراعة يلتقى محافظ الدقهلية فى مستهل تفقده عدد من المشروعات.. لايف

الخميس، 07 أبريل 2022 02:13 م
وزير الزراعة يلتقى محافظ الدقهلية فى مستهل تفقده عدد من المشروعات.. لايف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
الدقهليه شريف الديب

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بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تكثيف سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لتنمية مشروعات القطاع الزراعي المختلفة بها.
 
جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها، حيث حضر اللقاء الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي ، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، فضلا عن مديري مديرتي الزراعة والطب البيطري وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
 
ومن المقرر ان يعقد وزير الزراعة اجتماعا موسعا مع مديري الادارات الزراعية والإصلاح الزراعي، واستصلاح الاراضي، والجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة، فضلا عن تفقد احد حقول الري الحديث، والمجمعات الزراعية التي تنشأها وزارة الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
 

 


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