وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مجمع خدمات ضمن مبادرة حياة كريمة.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبنى مجمع الخدمات الزراعية بقرية الحصص بمركز شربين، والذى تنفذه وزارة الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية الريف المصرى.

جاء ذلك في ختام جولة الوزير التي قام بها إلى محافظة الدقهلية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وقيادات الوزارة والمحافظة.

ويعد هذا المبنى كأحد النماذج التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة، حيث تقدم الخدمات الزراعية المتكاملة للمزارعين، حيث تشمل جمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، ومراكز إرشادية متطورة، لتقديم خدمة متميزة للمزارعين.

ويبلغ عدد مجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الاولى من المبادرة، حوالي 332 مجمعا، حيث تقدم، كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز ارشاد زراعي، مراكز تجميع الألبان، حيث تشمل المجمعات الخدمية، 316 وحدة بيطرية، و329 جمعية زراعية، 305 مركز ارشادي، و 46 مركز لتجميع الألبان.

وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من اللمسات النهائية بالمجمعات، على اعلى مستوى، فضلا عن ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمزارعين، فضلا عن تأهيل العاملين بهذه المراكز، على كافة المستويات.

ورافق وزير الزراعة من قيادات الوزارة خلال الجولة، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والمهندس فوزي الخضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور السيد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وتفقد وزير الزراعة خلال الجولة، حقول بنظام الري الحديث، كما عقد اجتماعا موسعا مع مديري الادارات الزراعية والاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي، والجمعيات الزراعية.