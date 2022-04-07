حياة كريمة.. محافظ أسوان: لن نسمح بأى تأخير فى معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لن يسمح بحدوث أى تأخير فى معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" لأى أسباب أو مبررات متعلقة بالإجراءات المالية والإدارية إلا لظروف قهرية وخارجة عن الإرادة، ولذا سيتم استبعاد أى شركة متقاعسة عن الالتزام بنسب التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، جاء ذلك أثناء رئاسته للاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، بجانب اللواء نهاد فاروق رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد، بالإضافة إلى ممثلى لجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء، فضلاً عن رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضاً مديرى الجهات التنفيذية.

خلال الاجتماع تم استعراض نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التى تم وجارى تنفيذها والتى تضم 1048 مشروعا حتى الآن بتكلفة 21 مليارا و291 مليون جنيه، وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية توابع و380 نجعا وكفر وعزبة بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة، علاوة على مناقشة وبحث أهم المعوقات والتحديات التي تعرقل سير العمل ببعض المشروعات من أجل إيجاد الحلول السريعة والعاجلة لها.

وكلف اللواء أشرف عطية مسئولي الشركات والهيئات المنفذة بالمعاينة الميدانية لكافة المشروعات التى وصلت الأعمال الإنشائية بها إلى 100%، وذلك من أجل تنفيذ التشطيبات النهائية اللازمة من توصيل المرافق العامة، مع تنفيذ اللاندسكيب والأسوار بالشكل المطلوب، مشدداً على أن المشروعات التى سيجرى طرحها على مستوى قرى مركزى أسوان ودراو تكون بتكليف الشركات التي لها سابقة أعمال متميزة ومشهود لها بسرعة الإنجاز والجودة فى التنفيذ، وهو الذى يتوازى معه أهمية وجود قاعدة بيانات كاملة تشمل التفاصيل والتحديات والمتابعات اليومية والأسبوعية لمعدلات التنفيذ.







