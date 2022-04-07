وزير التعليم العالي يعلن اليوم أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2021

كتب على عبد الرحمن

يعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، ظهر اليوم الخميس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021( جوائز النيل ، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحصور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.

كما أنه من المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن جوائز الرواد، وجوائز المـــرأة لعام 2021، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنوياً.

من ناحية أخرى أعلنت أكاديمية البحث العلمى، فى وقت سابق حصول المخترعين المصريين المشاركين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2022 في دورته الاستثنائية والذى تم تنظيمه افتراضياً -الذين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بناء علي أسس تنافسية- على 8 ميداليات موزعة على النحو التالى: ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و2 برونزية، وذلك من خلال المنافسة بين ما يقرب من 800 اختراع من حوالي 25 دولة عبر منصات افتراضية من قِبل لجنة التحكيم الدولية من المتخصصين، ويعد معرض جنيف الدولي هو المعرض الأكبر والأهم للابتكار حيث يضم أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر، مؤكداً أنه تم اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض المهم طبقًا للمعايير المعلنة، لافتًا إلى سبل الدعم المقدمة للمبتكرين والمخترعين المصريين عن طريق أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مؤكدًا على أهمية احتضان المبتكرين والنوابغ للوصول بأفكارهم لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع.