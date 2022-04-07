مصرع طفل صدمته سيارة بسبب السرعة الجنونية فى المنوفية

لقي طفل مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة نتيجة السرعة زائدة على طريق زنارة تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع طفل يدعى محمود.ب 11 عاما، وذلك إثر اصطدام سيارة نتيجة السرعة زائدة على طريق زنارة تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع طفل يدعى محمود.ب 11 عاما، وذلك إثر اصطدام سيارة نتيجة السرعة زائدة على طريق زنارة تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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