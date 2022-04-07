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قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العامود

الخميس، 07 أبريل 2022 12:24 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العامود اعتقالات جيش الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين
كتب: أحمد جمعة

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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، مساء الاربعاء، خمسة فلسطينيين من منطقة باب العامود في القدس.

 

وانتشرت قوات الاحتلال الاسرائيلى بأعداد كبيرة في شوارع القدس "باب العمود، الساهرة، السلطان سليمان، شارع نابلس، ونصبت الحواجز عند بعض المفارق.

 

واعتدت قوات "وحدة المستعربين" على فتى بالضرب المبرح خلال اعتقاله، كما أوقفت القوات الإسرائيلية الفتية والشبان واحتجزتهم داخل غرف المراقبة واخضعتهم للتفتيش الجسدي .

 

ومنذ اليوم الأول لشهر رمضان تقمع قوات الاحتلال الفلسطينيين في منطقة باب العمود بالضرب والاعتقال.


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