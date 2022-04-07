قصة شهيد.. "الرائد ضياء فتوح" أنقذ مئات الأرواح وضحى بنفسه من أجل مصر

كتب عبد الله محمود

مع كل مناسبة سواء دينية أو اجتماعية، نتذكر فيها دائما أبطالنا الأبرار الذى ضحوا بالغالى والنفيس، وقدموا أرواحهم الزكية ثمنا لأمن مصر وشعبها، ونستعرض خلال شهر رمضان المبارك قصص هؤلاء الأبطال الشهداء، حتى تظل ذكراهم خالدة وشاهدة على ما قدمه أبناء هذا الوطن من تضحيات لا تقدر بثمن من أجل رفعة الوطن واستقراره.

الشهيد البطل ضياء فتوح شهيد الحماية المدنية بالجيزة، الذى شاهد لحظة استشهاده الملايين من البشر على شاشة التلفاز، خلال قيامه بتفكيك عبوة ناسفة، قام بوضعها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية أمام قسم شرطة الطالبية لاستهداف ضباط وافراد القسم، كعمل من أعمال الإرهاب الأسود الذى اعتادوا عليه طيلة تاريخهم.

من جانبها، قالت والدة الشهيد ليلة استشهاد نجلها رأت رؤية أنه سينال الشهادة، وعند استيقاظها من النوم بحثت عنه فوجدته على سطح العقار جالس في غية الحمام، وعندما سالته ماذا يفعل أخبرها أنه " بودع الحمام ياماما "، مضيفة أنها عندما شاهدت لحظة انفجار العبوة الناسفة خلال تفكيك نجلها لها، تأكدت من رؤياها ومن حديثه لها أنها أخر مرة ستراه فيها.