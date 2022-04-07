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روسيا تفرض عقوبات على 358 من كبار المسئولين والبرلمانيين بأستراليا ونيوزيلندا

الخميس، 07 أبريل 2022 08:23 م
روسيا تفرض عقوبات على 358 من كبار المسئولين والبرلمانيين بأستراليا ونيوزيلندا وزارة الخارجية الروسية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على 358 من كبار المسؤولين والبرلمانيين في أستراليا ونيوزيلندا، بمن فيهم رئيسا وزراء البلدين عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقا لروسيا اليوم.

أضافت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا فرضت عقوبات على 228 من كبار المسؤولين والبرلمانيين الأستراليين، بما في ذلك رئيس الوزراء سكوت موريسون، وأنها ستوسع قريبا قائمة العقوبات بإدراج العسكريين ورجال الأعمال والخبراء والإعلاميين الأستراليين.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا فرضت عقوبات شخصية على 130 ممثلا للقيادة العليا والبرلمانيين لنيوزيلندا، بمن فيهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.


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