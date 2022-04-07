اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 10:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيسة الوزراء التونسية تؤكد أهمية دعم القطاع السياحى بعد جائحة كورونا

الخميس، 07 أبريل 2022 02:00 ص
رئيسة الوزراء التونسية تؤكد أهمية دعم القطاع السياحى بعد جائحة كورونا رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن
أش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد فيما يتعلق بالعائدات السياحية ومساهمته في الناتج الداخلي وخلق فرص عمل للمواطنين، لافتة إلى أهمية استعادة النشاط السياحي بعد جائحة كورونا، والتي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملين في هذا القطاع، إضافة للخسائر الاقتصادية التي سجلتها تونس بسبب تراجع النشاط السياحي بالبلاد والعالم كله خلال هذه الفترة.
 
ودعت رئيسة الوزراء التونسية - خلال رئاستها جلسة عمل وزارية لاستعراض مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد جائحة كورونا - إلى ضرورة استعداد كافة المؤسسات المتداخلة مع قطاع السياحة لمواكبة عودة نشاط السياحة العالمية لما بعد الجائحة، واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة استعدادا للموسم السياحي القادم.
 
يذكر أن مخطط استعادة النشاط السياحي يستهدف تحقيق ما بين 50 إلى 60% من النتائج التي تم تحقيقها قبل الجائحة، ويضع أهم التوجهات الكبرى لتوفير الدعم اللازم لجميع العاملين في القطاع السياحي والمؤسسات المتدخلة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا واستئناف النشاط.
 
كما تم التركيز في هذا المخطط على مجموعة من المحاور والتي من أهمها الإجراءات الصحية والتأمين والتسويق وترويج المنتج السياحي وحماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي إضافة إلى سبل تنويع العرض السياحي والاعتماد على منتجات سياحية جديدة.

تونس

اخبار تونس

نجلاء بودن

كورونا

سياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة