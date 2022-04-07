اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 01:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انتظام صرف معاشات شهر أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الخميس، 07 أبريل 2022 01:00 م
انتظام صرف معاشات شهر أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ فى صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة 13% من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة مع تيسير كافة إجرءات الصرف لأصحاب المعاشات.
 
كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعي فى صرف معاشات أبريل بزيادةُ المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.
 
وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من الأول من إبريل 2022 وذلك بحد أدني 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.
 
وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة  قيمتها 38.4 مليار جنيه وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وأن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

التامينات

صرف معاشات ابريل

زيادة المعاشات

علاوة زيادة المعاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استمرار صرف معاشات أبريل بزيادة 13%

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:00 م

التضامن توجه بتيسير صرف معاشات أبريل من فروع بنك ناصر

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:00 م

انتظام صرف معاشات أبريل بزيادة 13%.. وزارة التضامن تتابع العملية

الأحد، 03 أبريل 2022 01:00 م

لليوم الثانى .. صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13%

السبت، 02 أبريل 2022 01:00 م

بدء صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13%

الجمعة، 01 أبريل 2022 12:48 م

صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13%

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:00 ص

صرف معاشات أبريل غدا من ماكينات الصراف الآلى بزيادة 13%

الخميس، 31 مارس 2022 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة