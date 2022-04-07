انتظام صرف معاشات شهر أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ فى صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة 13% من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة مع تيسير كافة إجرءات الصرف لأصحاب المعاشات.

كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعي فى صرف معاشات أبريل بزيادةُ المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من الأول من إبريل 2022 وذلك بحد أدني 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وأن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.