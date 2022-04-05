الحد الأدنى لعلاوة زيادة المعاشات.. تعرف على النسب بالأرقام

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ بقيادة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن، فى صرف معاشات أبريل بالزيادة المقررة 13% من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ، كما تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022، وذلك بحد أدني 120 جنيه وأقصي 1222 جنيه، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونية.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ استحقاق المعاشات.