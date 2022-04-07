الولايات المتحدة تخصص 114 مليون دولار لدول أفريقية لمواجهة الجفاف

أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي تقديم 114 مليون دولار مساعدات إنسانية في منطقة القرن الافريقي لدى كينيا والصومال وأثيوبيا لمواجهة موجة الجفاف غير المسبوق .
وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المساعدات الإنسانية تم تخصيصها عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها لإغاثة 20 مليون شخص في الدول المتضررة من الجفاف بتقديم أغذية ومواد طبية لمواجهة ظاهرة انعدام الأمن الغذائي وتحسين الوصول لمياه شرب آمنة والخدمات الصحية.
الولايات المتحدة تخصص 114 مليون دولار لدول أفريقية لمواجهة الجفافالخميس، 07 أبريل 2022 06:00 م
الجفاف
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أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي تقديم 114 مليون دولار مساعدات إنسانية في منطقة القرن الافريقي لدى كينيا والصومال وأثيوبيا لمواجهة موجة الجفاف غير المسبوق .
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