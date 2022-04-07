اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 06:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة تخصص 114 مليون دولار لدول أفريقية لمواجهة الجفاف

الخميس، 07 أبريل 2022 06:00 م
الولايات المتحدة تخصص 114 مليون دولار لدول أفريقية لمواجهة الجفاف الجفاف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي تقديم 114 مليون دولار مساعدات إنسانية في منطقة القرن الافريقي لدى كينيا والصومال وأثيوبيا لمواجهة موجة الجفاف غير المسبوق .
وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المساعدات الإنسانية تم تخصيصها عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها لإغاثة 20 مليون شخص في الدول المتضررة من الجفاف بتقديم أغذية ومواد طبية لمواجهة ظاهرة انعدام الأمن الغذائي وتحسين الوصول لمياه شرب آمنة والخدمات الصحية.


أمريكا

الجفاف

الولايات المتحدة

الاتحاد الأفريقي

القرن الإفريقى

الجفاف فى القرن الإفريقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة