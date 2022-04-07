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الدكتورة إيمان سعيد تفوز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية

الخميس، 07 أبريل 2022 04:56 م
الدكتورة إيمان سعيد تفوز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية الدكتورة إيمان سعيد
الدقهلية - مرام محمد

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حازت الدكتورة إيمان سعيد أستاذ مساعد الفارماكولوجى والسموم ومدير برنامج دكتور الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2021 فى العلوم الطبية.

وأعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته رقم 179، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سنويا.

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ58 عالمًا بإجمالى 5 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتى تبلغ حوالى 2 مليون جنيه مصرى، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهى جوائز الرواد والمرأة لعام 2021 بإجمالى ما يقرب من مليون و440 ألف جنيه مصرى، حيث مُنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين ومُنحت أيضا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات.

ويشترط للتقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية أن يكون الإنتاج العلمى المقدم ذا قيمة علمية تظهر فيه دقة البحث والأصالة، وأن يضيف إلى العلم شيئًا جديدًا يعود بالنفع على الإنسانية وعلى الوطن بصفة خاصة.


أكاديمية البحث العلمي

البحث العلمي

جوائز الدولة

جوائز النيل

جوائز الدولة التشجيعية

جامعة المنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة

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