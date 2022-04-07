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فوز 8 من علماء جامعة المنصورة بجوائز النيل والدولة التقديرية لعام 2021

الخميس، 07 أبريل 2022 03:34 م
فوز 8 من علماء جامعة المنصورة بجوائز النيل والدولة التقديرية لعام 2021 جامعة المنصورة
الدقهلية مرام محمد

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جاءت جامعة المنصورة في المرتبة الثانية بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث،  بحصولها على 8 جوائز طبقا لإعلان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، حيث تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا.
 

وفاز علماء جامعة المنصورة بالعديد من الجوائز وهى:
فاز بجائزة النيل فى مجال  العلوم
الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير الأستاذ التفرغ بكلية الطب

وفاز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم المتقدمة لعام 2021م
 فى مجال العلوم الأساسية

 جائزة العلوم الرياضية
الدكتور أسامة معاذ على حسن  أستاذ مساعد بكلية العلوم

مجال العلوم الزراعية
جائزة العلوم
الدكتور حسام الشيخ على جمال الدين  أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى

جائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية
الدكتور حازم حسن السيد رمضان  أستاذ مساعد كلية الطب البيطرى

وفى مجال العلوم الطبية
جائزة العلوم
الدكتورة ايمان سعيد عبد الخالق  أستاذ مساعد بكلية الصيدلة
الدكتور محمد السيد المسيرى أستاذ مساعد بكلية الصيدلة

جوائز المراة التقديرية لعام 2021 م
فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية
الأستاذ الدكتور ماجدة نصر احمد نصر  الأستاذ التفرغ بكلية الصيدلة

فى مجال العلوم الاجتماعية
الأستاذ الدكتور أمينة إبراهيم شلبي أستاذ متفرغ بكلية التربية النوعية

ومن جانبه هنأ الدكتور  أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، العلماء بالجامعة الفائزين بجوائز الدولة، مؤكدا أن هذه الجوائز تكريم من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن، مشيرا إلى تطور وتميز البحث العلمى بالجامعة بمختلف الكليات، والذى ينعكس على ارتفاع نسبة الأبحاث العلمية ونشرها فى أعلى المجلات العلمية.

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