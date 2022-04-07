فوز 8 من علماء جامعة المنصورة بجوائز النيل والدولة التقديرية لعام 2021

الدقهلية مرام محمد

جاءت جامعة المنصورة في المرتبة الثانية بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث، بحصولها على 8 جوائز طبقا لإعلان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، حيث تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا.



وفاز علماء جامعة المنصورة بالعديد من الجوائز وهى:

فاز بجائزة النيل فى مجال العلوم

الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير الأستاذ التفرغ بكلية الطب

وفاز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم المتقدمة لعام 2021م

فى مجال العلوم الأساسية



جائزة العلوم الرياضية

الدكتور أسامة معاذ على حسن أستاذ مساعد بكلية العلوم



مجال العلوم الزراعية

جائزة العلوم

الدكتور حسام الشيخ على جمال الدين أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى



جائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية

الدكتور حازم حسن السيد رمضان أستاذ مساعد كلية الطب البيطرى



وفى مجال العلوم الطبية

جائزة العلوم

الدكتورة ايمان سعيد عبد الخالق أستاذ مساعد بكلية الصيدلة

الدكتور محمد السيد المسيرى أستاذ مساعد بكلية الصيدلة



جوائز المراة التقديرية لعام 2021 م

فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية

الأستاذ الدكتور ماجدة نصر احمد نصر الأستاذ التفرغ بكلية الصيدلة



فى مجال العلوم الاجتماعية

الأستاذ الدكتور أمينة إبراهيم شلبي أستاذ متفرغ بكلية التربية النوعية



ومن جانبه هنأ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، العلماء بالجامعة الفائزين بجوائز الدولة، مؤكدا أن هذه الجوائز تكريم من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن، مشيرا إلى تطور وتميز البحث العلمى بالجامعة بمختلف الكليات، والذى ينعكس على ارتفاع نسبة الأبحاث العلمية ونشرها فى أعلى المجلات العلمية.



































