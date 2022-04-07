الجبل الأسود تعلن طرد 4 دبلوماسيين روس من أراضيها

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أعلنت جمهورية الجبل الأسود طرد 4 دبلوماسيين روس من أراضيها، ومنحتهم مهلة 7 أيام لمغادرتها.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البرطيانية عن بيان لوزارة الخارجية للجبل الأسود، جاء في نصه أنه "تم تسليم السفير الروسي مذكرة رسمية بشأن هذا القرار، الذي حدد مهلة 7 أيام لمغادرة أراضي بلادنا".

وأضاف البيان "لقد اتخذت الوزارة هذا القرار بناءً على تقييم السلطات الأمنية في جمهورية الجبل الأسود بشأن تصرفات الدبلوماسيين الروس والمادة 9 من اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية".