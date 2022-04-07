اليوم السابع
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البنك الدولى يقرض تونس 400 مليون دولار

الخميس، 07 أبريل 2022 03:00 ص
البنك الدولى يقرض تونس 400 مليون دولار البنك الدولى
وكالات

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منح البنك الدولي قرضا لتونس بقيمة 400 مليون دولار، سيخصص لتمويل مشروع للحماية الاجتماعية تعمل على تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

وتنص اتفاقية هذا القرض على أن مدة التسديد ستمتد على مدى 17 عاما، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1%، حيث سيخصص لدعم الفئات الهشة، لاسيما، الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وذلك من أجل تعزيز قدراتها على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد-19.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الشؤون الاجتماعي، مالك الزاهي، قوله في أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية، إن هذا القرض "سيساهم في تمويل مشروع برنامج الأمان الاجتماعي، وسيمكن من الترفيع بنسبة من 8 إلى 10 % من المنتفعين من العائلات الفقيرة.

وأضاف أن هذا المشروع "سيشمل العائلات محدودة الدخل، بالإضافة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لفائدة العائلات الفقيرة التي لديها أطفال دون الست سنوات للتمتع بمنحة شهرية قدرها 30 دينارا (10.34 دولار).


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