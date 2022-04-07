اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البنتاجون: الغارات الجوية الروسية تكثفت فى الجنوب ومحيط أزيوم بخاركيف

الخميس، 07 أبريل 2022 09:06 ص
البنتاجون: الغارات الجوية الروسية تكثفت فى الجنوب ومحيط أزيوم بخاركيف الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية بأن الغارات الجوية الروسية تكثفت في الجنوب ومحيط منطقة أزيوم بمدينة خاركيف شرق أوكرانيا.. لافتا إلى أنه لا إشارات على استهداف كييف خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المسئول الأمريكي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إلى أن القوات الأوكرانية تعمل على إزالة الألغام التي خلفتها القوات الروسية منسحبة من محيط مدينتي كييف وشيرنييف ، موضحًا أن روسيا تعيد تجهيز قواتها المنسحبة في بيلاروسيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، أعلن، أمس، أن بلاده لم ترى إلى الآن أدلة على اعتزام روسيا استخدام سلاح كيميائي أو بيولوجي في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها هناك منذ فبراير الماضي.

من ناحية أخرى قال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيجور كيريلوف إن الولايات المتحدة تبني إمكاناتها العسكرية البيولوجية في مناطق مختلفة في العالم مستفيدة من الثغرات الموجودة في التشريعات الدولية .

وقال كيريلوف في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تشرف اليوم على 366 مختبرا في 30 منطقة خارج البلاد ، وهناك حوالي 60 موقعا في المناطق المتاخمة لروسيا والصين ، تم تحديثها منذ عام 2005 على نفقة البنتاجون .

 


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