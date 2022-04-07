الأرصاد: انخفاض الحرارة 7 درجات غداً والعظمى بالقاهرة تسجل 32 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ بعد الموجة شديدة الحرارة التى تعرضت لها البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الانخفاض على القاهرة على سبيل المثال سيصل لـ 7 درجات، حيث متوقع أن تسجل القاهرة غدا 32 درجة بعد أن سجلت اليوم 39 درجة.

وطمأنت هيئة الأرصاد للمواطنين، بأن هذا الانخفاض يستمر حتى نهاية الأسبوع القادم ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة فى فترات الليل والصباح الباكر.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وأتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 16 .