الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء وانخفاض نسب الرطوبة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الانحاء مع انخفاض نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الانحاء نهارا.

وتسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، السواحل الشمالية 38 درجة مئوية، شمال الصعيد 41 درجة مئوية جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وتبقى ظاهرة الشوائب العالقة هى الظاهرة المؤثرة على السواحل الشرقية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وأتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 38

والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 16 درجة.