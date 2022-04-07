اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى الأسواق

الخميس، 07 أبريل 2022 09:44 ص
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى الأسواق نفط ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 1.5% فى ظل مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى الأسواق وبالتالى تراجع المعروض تزامنا مع انتعاش الطلب.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أنه بحلول الساعة 09:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.52% إلى 105.82 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.47% إلى 111.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرج".

ويأتي الارتفاع في وقت يقييم فيه المستثمرون تحذيرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن سوق النفط العالمية قد تفقد 3 ملايين برميل يوميا نتيجة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الروسية.

ومما زاد المخاوف أن هذا البيان جاء بعد تقارير عن خطط من قبل الولايات المتحدة ودول وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 240 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى السوق.

 


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