إيطاليا تصادر 222 مليون يورو من المافيا خلال النصف الأول من عام 2021

فاطمة شوقى

كشفت مصادر أمنية إيطالية عن حجز ومصادرة ما يقرب من 222 مليون يورو من عناصر المافيا خلال النصف الأول من العام الماضى، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وذكر التقرير الخاص بالأنشطة التي نفذتها والنتائج التي حققتها إدارة التحقيقات الخاصة بمكافحة المافيا أنه في النصف الأول من العام الماضي تم ضبط 93,771,071 يورو ومصادرة 129,307,198 يورو، فضلا عن تفتيش 933 موقع بناء، و68534 بلاغا عن عمليات مشبوهة.

وقال التقرير الأمني، إن التوافر الفورى لرأس المال المكتسب بشكل غير قانوني من قبل المافيا يمكن أن يؤثر، من خلال أنشطة غسيل الأموال، على قدرة الجمعيات الإجرامية على تلويث الاقتصاد والتسلل إلى الإدارة العامة لاعتراض مواردها التي تدخل في دورة الإنتاج.

كما تركز الوثيقة على القيمة الثابتة لتعاون الشرطة الدولى، الذى يمثل مبدأ توجيهيًا متميزًا في مكافحة المنظمات الإجرامية المنظمة، نظرًا للأبعاد المتزايدة التى تتجاوز الحدود لهذه الأخيرة.