أقوال المصابين تكشف ملابسات مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال 3 أشخاص أصيبوا في مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور، وذكروا أن مشادة كلامية نشبت بينهم وبين مالك معرض أثاث، بسبب خلافات الجيرة وركن سيارة أمام عقار بالشارع، مما دفع مالك المعرض لإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري خرطوش أسفرت عن إصابتهم.

وبمواجهة المتهم واثنين من أبنائه متهمين بالتشاجر مع المصابين، اعترفوا أن خلافات بينهم وبين المصابين دفعتهم للتشاجر وتبادل الاعتداء، وخلال المشاجرة أطلق أحدهم أعيرة نارية، وأرشد عن السلاح الناري وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية خرطوش أثناء مشاجرة نشبت في أحد شوارع بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص من اسرتين، بسبب خلافات الجيرة، وركن سيارة أمام عقار بالشارع، وخلال المشاجرة أشهر أحد المتهمين سلاح ناري خرطوش غير مرخص وأطلق اعيرة نارية أصابت 3 أشخاص.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.