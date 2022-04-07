أستاذ بعلوم جنوب الوادى يفوز بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الزراعية

صابر سعيد

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الدكتور عرفات عبد الحميد عبد اللطيف، الأستاذ بقسم النبات بكلية العلوم بقنا، حصد جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن أكاديمية البحث العلمي أعلنت قائمة الفائزين بجوائز الدولة عام 2021 بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، موجها التهنئة للدكتور عرفات عبد الحميد، مشيدا بجهوده في البحث العلمي وحصوله على هذه الجائزة يعكس العمل الدؤوب والاجتهاد والإخلاص.

وأكد الدكتور عرفات عبد الحميد، أن الأبحاث التي يقوم بها مع المجموعات البحثية داخل وخارج مصر تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحيوية الفعالة لتحسين مقاومة النباتات الاقتصادية الهامة، كما يتم التركيز على إجراء أبحاث استباقية ووقائية واستحداث أساليب جديدة في الزراعة.