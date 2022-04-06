383 طالبا بطب سوهاج يؤدون امتحان الميدتيرم إلكترونيا بالفرقة الرابعة

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج سير امتحان الميدتيرم لمقرر أمراض النسا لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الطب بمركز الإختبارات الالكترونيه، بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور صبري باسط المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الالكترونية والقياس والتقويم.

وقال رئيس الجامعة، إن أداء الطلاب لاختباراتهم إلكترونيا هو ضرورة من أجل تحقيق الجودة في العملية التعليمية، وخاصة لما تتميز به من دقة وايجاز ووضوح، إلى جانب التصحيح إلالكتروني الفوري والذي يضمن المصداقية والشفافية للطلاب وتلافى الأخطاء البشرية فى أعمال التصحيح، بالإضافة لكونه خطوة أساسية نحو مضي الجامعة في تطبيق التحول الرقمي.

وأكد الدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد الكلية على أن القاعات مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم، إلى جانب التهوية الجيدة للقاعات لضمان راحة الطلاب أثناء الامتحان في الشهر الكريم.

وأشار الدكتور صبري باسط إلى أن المركز يتكون من مركزين المركز الأول يحتوي على أربع قاعات قاعتين بكل واحدة 84 جهاز حاسب آلي وقاعتين بكل واحده 116 جهاز، المركز الثاني يحتوي على أربع قاعات قاعتان فقط بهم أجهزه كل قاعه بها 84 جهاز، كل الأجهزة متصله بخط نت داخلي متصل بالسيرفر الرئيسي بالعاصمة الإدارية، مضيفاً أنه قد بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان المقرر 383 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 6 قاعات بمركز الاختبارات الإلكترونية.