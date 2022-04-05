رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية العلوم ويشارك بالكرنفال الطلابى.. صور

سوهاج محمود مقبول

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج جولة تفقدية لكلية العلوم، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الكلية ومتابعة استعدادها لجائزة التميز المؤسسي، كما شارك في الكرنفال الطلابي التي نظمته رعاية شباب الكلية.

رافق رئيس الجامعة فى جولتة التفقدية الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور زكريا عطية محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبد الحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وخلال تفقده أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق أهمية تأصيل ثقافة التميز وتطوير منظومة العمل بالكليات، وتطبيق الحوكمة المالية والإدارية، وتحقيق الانضباط والالتزام بالشكل المؤسسى فى العملية الإدارية بالكليات، مؤكداً ضرورة استعداد الكلية لتطببق الأيزو 21001 : 2018 للمؤسسات التعليمية.



وقال عبدالخالق، إن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، فهي التي تسهم في بناء شخصية الطلاب واكتشاف وتنمية مواهبهم، وتشجيعهم على الاشتراك في المسابقات المختلفة سواء محلياً أو إقليمياً، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على دعم وتلبية احتياجات الأنشطة الطلابية، وتوفر لهم كل الإمكانيات المناسبة لدعم العملية التعليمية، لافتاً لضرورة المشاركة فى خوض المشاركات الطلابية، تحقيقاً لإعداد جيل واعي قادر على تحمل المسئولية الاجتماعية والثقافية والرياضية.



وأضاف الدكتور حازم المشنب، أن الهدف من الكرنفال الطلابي الإسهام فى تشجيع الطلاب على المشاركة في تلك الأنشطة، والتعبير عن أفكارهم واتجاهاتهم من خلال إظهار مهاراتهم ومواهبهم، وإكسابهم خبرات مختلفة في العديد من المجالات، مؤكداً أن الجامعة توفر جميع الإمكانيات اللازمة لتنظيم تلك الفعاليات بشكل متميز، واختبار أفضل العناصر لتمثيل اسم الجامعة في كافة المحافل القمية والخارجية، مشيرا إلى أن الكلية مستعدة تماماً لتطبيق الخطة الإستراتيجية، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الكلية تنتهج آليات وممارسات الجودة في الأمور الإدارية والمالية، ولذلك فإن ادارة كلية العلوم تحرص على نشر ثقافة منظومة التميز المؤسسى والعقلية القيادية التى تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار، وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى.

وأوضحت راندا مصطفى، أن الكرنفال تضمن العديد من المسابقات للأنشطة المختلفة التي نظمتها إدارة رعاية شباب الكلية، منها النشاط الرياضي وضم مسابقات خماسي قدم طلبة، تنس طاولة طلبة وطالبات، قوة الذراعين طلبة وطالبات، رميات كرة سلة طلبة وطالبات.

الجدير بالذكر، أنه حضر الكرنفال كل من الدكتور أحمد فكري القائم بأعمال عميد الكلية الأسبق، الدكتور علي أبو عامر رئيس قسم النبات، الدكتورة رانيا المساوي أمين الكلية، راندا مصطفى مدير رعاية شباب الكلية، ورؤساء الأقسام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومنسق الأنشطة الطلابية واتحاد الطلاب.



رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية العلوم (1)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية العلوم (2)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية العلوم (3)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية العلوم (4)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية العلوم (5)



رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية العلوم (6)