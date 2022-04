يونسيف: 1500 طفل يختبئون فى محطة مترو خاركيف بأوكرانيا

كشفت منظمة يونسيف المعنية بالطفولة، أن حوالى 1500 طفل يختبئون فى محطة مترو خاركيف بأوكرانيا، هربا من نيران الحرب.

ونشرت يونسيف فيديو يرصد حياة الأطفال تحت الأرض فى محطة المترو، وكيف يستخدمون عربات القطارات للنوم والسكن، مشيرة إلى أنها تدعم الصحة النفسية للأطفال والعائلات الموجودين فى المترو عن طريق الألعاب والفنون.

Life for families sheltering in metro stations in Ukraine.



With partners, UNICEF is supporting children's mental health through art, toys and play. pic.twitter.com/SDXpa24Yzm