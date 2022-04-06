يونسيف: 1500 طفل يختبئون فى محطة مترو خاركيف بأوكرانيا

كشفت منظمة يونسيف المعنية بالطفولة، أن حوالى 1500 طفل يختبئون فى محطة مترو خاركيف بأوكرانيا، هربا من نيران الحرب.
ونشرت يونسيف فيديو يرصد حياة الأطفال تحت الأرض فى محطة المترو، وكيف يستخدمون عربات القطارات للنوم والسكن، مشيرة إلى أنها تدعم الصحة النفسية للأطفال والعائلات الموجودين فى المترو عن طريق الألعاب والفنون.
Life for families sheltering in metro stations in Ukraine.— UNICEF (@UNICEF) April 6, 2022
With partners, UNICEF is supporting children's mental health through art, toys and play. pic.twitter.com/SDXpa24Yzm
الأطفال فى المترو
ومن جهة أخرى، أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قتلت 167 طفلا فى أوكرانيا منذ 24 فبراير عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية فى البلاد.
وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعى العام الأوكرانى عبر موقع "تليجرام" وفق ما أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية للأنباء - أنه "حتى صباح اليوم، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسى واسع النطاق 167 حالة، وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 279".
وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر، نظرا لصعوبة حسابها بدقة، بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.
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