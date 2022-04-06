يونسيف: 1500 طفل يختبئون فى محطة مترو خاركيف بأوكرانيا

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعى العام الأوكرانى عبر موقع "تليجرام" وفق ما أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية للأنباء - أنه "حتى صباح اليوم، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسى واسع النطاق 167 حالة، وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 279".

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر، نظرا لصعوبة حسابها بدقة، بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.