اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير داخلية لبنان: إحباط تهريب 975 كيلوجراما من الحشيش لإحدى الدول الأوروبية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:18 م
وزير داخلية لبنان: إحباط تهريب 975 كيلوجراما من الحشيش لإحدى الدول الأوروبية وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي
أ ش أ

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أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، إحباط عملية تهريب 975 كيلوجراما من مخدر الحشيش قبل توجيهها إلى إحدى الدول الأوروبية.


وأكد مولوي أن مكتب مكافحة المخدرات بقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تمكن من ضبط 975 كيلوجراما من مخدر الحشيش في ميناء بيروت البحري داخل صناديق سلع استهلاكية متجهة لإحدى الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن قوات الأمن تواصل بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات الى الخارج.


وأضاف أنه تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم، مشددا على أن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب.


لبنان

وزارة الداخلية اللبنانية

إحباط تهريب حشيش فى لبنان

الحكومة اللبنانية

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