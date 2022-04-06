واشنطن بوست تكشف "شروط الغرب" لقبول اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الدول الغربية المؤيدة لأوكرانيا تعهدت باحترام قرارات كييف فيما يخص أى تسوية سلمية للحرب الدائرة حالياً، على الأراضي الأوكرانية بين القوات الروسية والجيش الاوكراني، ولكن في إطار محدد من حلول الوسط التى من الممكن أن تؤيدها الدول الأعضاء في الناتو في ظل المخاطر المتعلقة بالأمن والسلم العالميين.

وأشار الصحيفة إلى أن وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي سوف يناقشون في اجتماعهم في بروكسل اليوم الأربعاء، كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، إلى جانب سبل تقديم الدعم اللازم لها في الوقت الذي تعرب فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها عن اعتقادهم أن أوكرانيا، هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن أي حلول وسط لإنهاء الحرب هناك.

ولكن أى قرار بشأن التوصل لحلول وسط أو تقديم تنازلات من جانب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي ،سوف يحدد ما إذا كان هذا سينتج عنه إضعاف لموقف الكرملين أم تقويته، حيث أن دول حلف شمال الأطلسي حريصة على عدم التنازل عن أي أراضى أوكرانية لروسيا والإيحاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرج منتصراً من هذه الحرب.

وفى الوقت الذي يقلق فيه مسؤولون في إدارة الرئيس بايدن من أن المفاوضات الحالية بين أوكرانيا وروسيا، قد تفضى إلى اتفاق عاجل لإنهاء الحرب، إلا أنهم مازالوا يناقشون تأثير أي اتفاق سلام بين الطرفين على الأمن والاستقرار في دول الناتو.

وفى الوقت نفسه فإن بعض الدول الأوروبية، تشعر بقلق تجاه نتيجة الحرب الحالية في أوكرانيا حيث أنهم يرون أن شعور بوتين بأنه حقق أي نوع من الانتصار، في هذا الصراع من خلال حصوله على أراضى أوكرانية أو تقديم أوكرانيا لتنازلات سياسية سيشجعه لتكرار التجربة مع دول أخرى في المنطقة وأنهم سيكونوا مستهدفين من جانب الكرملين.

وقال قادة الناتو أن أوكرانيا في حقيقة الأمر تخوض حرباً ليس فقط للدفاع عن أراضيها ولكن للدفاع عن الدول الأوروبية كلها.

ويرى المحللون أن التعهد الذي أعلنه الرئيس الأوكراني بعدم الانضمام للناتو يعتبر تنازلاً يدعو للقلق من جانب دول المنطقة، وفى هذه الحالة ترى بعض دول الناتو أنه من الأفضل أن تستمر أوكرانيا في الحرب ضد القوات الروسية من أن تتوصل إلى اتفاق سلام سابق لأوانه أو يكون ثمنه فادحاً ليس لأوكرانيا وحدها ولكن لأوروبا.

ووفقا للتقرير، تقوم الولايات المتحدة حالياُ بمراجعة خططها بشأن تمركز قواتها في أوروبا على خلفية الحرب الحالية في أوكرانيا بغض النظر عن نتيجة تلك الحرب ومن سيكون الطرف المنتصر ومن سيكون الطرف المهزوم.