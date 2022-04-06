مراسل إكسترا نيوز من موسكو: تدمير 24 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط 4 طائرات بدون طيار

كتب أحمد عرفة

قال مراسل إكسترا نيوز من موسكو حسين مشيك، إنه تم تدمير 24 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط 4 طائرات بدون طيار.

وفى وقت سابق أعلن الكرملين أنه لا يستبعد قطع العلاقات مع الغرب إذا استمر طرد الدبلوماسيين، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن عقوبات على روسيا خلال مؤتمر صحفى لها، وقالت إنها رصدت انتهاكات كبيرة في أوكرانيا وحسب تقديرات للبيت الأبيض أعلنت أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10 – 15% في هذا العام .

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن الفساد في روسيا يبدأ من "رأس الهرم"، سنلاحق النخب التي تتهرب من العقوبات على روسيا.