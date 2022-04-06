اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الإيطالية: نعمل من أجل مؤتمر سلام لوقف الصراع فى أوكرانيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:37 م
الخارجية الإيطالية: نعمل من أجل مؤتمر سلام لوقف الصراع فى أوكرانيا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل وتعمل مع جميع الحلفاء والشركاء للتوصل إلى مؤتمر سلام، باعتباره خطوة أساسية للتمكن من وقف الصراع، وإعادة أوكرانيا إلى الشعب الأوكراني.
وأوضح دي مايو - في تصريح قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ - أن تركيا هي إحدى الدول التي تدير بشكل أكبر عملية تسهيل المحادثات بين الطرفين الروسي والأوكراني.
وشدد وزير الخارجية الايطالي، على أن تماسك الاتحاد الأوروبي والناتو والروابط مع شركاء خارج الاتحاد والحلف ستكون أساسية من أجل وقف العملية العسكرية الروسية.


إيطاليا

لويجى دى مايو

الحكومة الإيطالية

أوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة