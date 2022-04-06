اليوم السابع
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محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة أعمال لجنة التنمية الاقتصادية المحلية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:52 ص
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة أعمال لجنة التنمية الاقتصادية المحلية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار، وذلك لإزالة كافة المعوقات، ودفع عجلة الاستثمار.

وفي هذا السياق ، عقد نائب المحافظ، اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز المنطقة الصناعية، بحضور، إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، مروان محمد مدير جهاز المشروعات، رشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار، وعدد من أعضاء اللجنة.

ناقش نائب المحافظ، عددا من الملفات الخاصة بمشروعات المنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار بالمحافظة، تختص بدراسة المقومات الاقتصادية بالمحافظة وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بها واستيفاء النماذج المطلوبة لحصر وتحديد المقومات الاقتصادية للمحافظة قطاعياً والميزات النسبية لكل قطاع، مع إعداد ملف تفصيلي للفرص الاستثمارية وآليات دعم وجذب القطاع الخاص والمستثمرين التي يمكن أن تقدمها المحافظة.

وجه نائب المحافظ، بتفعيل دور اللجنة من خلال المرور على المشروعات القائمة على أرض الواقع، وحصرها، وتقييمها، والوقوف على معوقات العمل، مؤكداً أن المحافظة تقدم كل الدعم للمستثمرين الجادين، الذين يساهمون في توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، من خلال إقامة مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات ذات عوائد استثمارية كبيرة، وانتاجية عالية تعود بالنفع على الدولة.


فرص العمل

التنمية المحلية

الاستثمار

اخبار المنيا

محافظة المنبا

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