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مارين لوبان لصحيفة لوفيجارو: أنا المرشحة الوحيدة القادرة على حماية الفرنسيين

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:21 ص
مارين لوبان لصحيفة لوفيجارو: أنا المرشحة الوحيدة القادرة على حماية الفرنسيين مارين لوبان
كتبت: هناء أبو العز

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صرحت المرشحة الفرنسية للانتخابات المقرر انعقادها 10 أبريل، أن ثقتها لم تتأثر باستطلاعات الرأي التي أفادت خلال الأسابيع الأخيرة بتراجع نوايا التصويت لصالحها، وتصدر المرشح إيمانويل ماكرون، قائلة: الشعب الفرنسي يتمتع بوعي سياسي كبير وشهد خلال السنوات الأخيرة انهيار الأحزاب التقليدية من اليمين واليسار وغياب البرامج الانتخابية والإصلاحات التي يمكنها أن تحسن من المستوى المعيشي للفرنسيين حسب تعبيرها.
 
وفي مقابلة لصحيفة لوفيجارو مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، أكدت لوبان أنها مستعدة لتولي الحكم، وأنها عملت على  مشروعها لمدة خمس سنوات وقامت بعرضه على المختصين من المحامين وكبار موظفي الدولة ليتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، مضيفة أن مهمة رئيس الجمهورية تتمثل في حماية مواطنيه، وترى في شخصها المرشح الوحيد القادر على تأمين ذلك للفرنسيين، إضافة إلى توفير الأمن الاقتصادي والدبلوماسي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع الفرنسي.
 
 
 

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