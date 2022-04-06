اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:52 م
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قتلوه بالكُريك ويتّموا عياله الـ8.. تفاصيل مقتل ميكانيكى بالشرقية على أيدى جيرانه

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:35 م
قتلوه بالكُريك ويتّموا عياله الـ8.. تفاصيل مقتل ميكانيكى بالشرقية على أيدى جيرانه المجنى عليه
الشرقية – فتحية الديب

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قدم تلفزيون "اليوم السابع" قبل قليل، بث مباشر عن تفاصيل مقتل شاب، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلى بالمخ جراء تعرضه للضرب على يد عدد من جيرانه فى مشاجرة بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وسردت أسرة المجنى عليه تفاصيل قتله على يد 3 من جيرانه بسبب لهو الأطفال الصغار فى الشارع وقتله وهو صايم فى نهار رمضان، تاركا 8 أطفال فى عمر الزهور أكبرهم 15 عاما وأصغرهم طفلة عمرها 4 شهور.

البداية كانت بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية فى مديرية أمن الشرقية، يفيد بشأن ما تبلغ لـ مأمور قسم شرطة بلبيس بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد كمال نبهان عطية"، 34 عامًا، مُقيم بنطاق ودائرة قسم شرطة بلبيس، فى حالة غيبوبة تامة، فيما تبين حاجة الحالة إلى التحويل إلى المستشفى الجامعي، ولقى المصاب مصرعه قبل سعات متأثرًا بإصاباته.

بالانتقال والفحص وسؤال أسرة المصاب اتهموا كلًا من "فهد د ط"، و"إبراهيم ع" ، و"محمد د"، جيرانهم بذات المنطقة، بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بواسطة كوريك، مما تسبب فى إصاباته التى أودت بحياته، وذلك إثر نشوب مشاجرة سببها الأطفال بين الطرفين.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4405 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق فى مركز شرطة بلبيس صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.


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