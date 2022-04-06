فطارك صحي.. الفراخ المشوية على الفطار بدلا من المقلية والبيض في السحور

كتبت أمل علام

يقدم موقع The Indian Express بعض الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها خلال وجبتي السحور والفطار، كما يقدم بعض النصائح للأطعمة الصحية، وذلك للتمتع بصحة جيدة خلال شهر رمضان.



فطارك صحى فى رمضان

قال لافلين كور أخصائى التغذية: "استعد ليوم صيامك عن طريق شرب كمية كافية من الماء طوال الليل، أضف الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي لإضافة المزيد من الماء.

خلال شهر رمضان المبارك، يمارس المسلمون صيام يوم كامل، حيث يحرصون على تناول وجبة السحور قبل بدء صيام اليوم قبل شروق الشمس، ووجبة الإفطار عند غروب الشمس.

وقال الموقع، إنه بينما يعتبر الصيام له تأثير إيجابي على الصحة، فمن المهم عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء وجبات السحور والإفطار، مؤكدا، أن الصوم لا يعني أن لديك وليمة من الطعام كل يوم حيث يجب الاعتدال.

قال لافلين كور، أخصائى التغذية: " الإفراط في تناول الطعام أثناء وجبتي الإفطار والسحور، يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة في الجهاز الهضمي".

أطعمة يجب تجنبها..

1.الأطعمة شديدة الملوحة أو السكرية أو الدهنية أو المقلية..

إن مثل هذه الأطعمة يمكن أن تسبب الجفاف وتجعلك تشعر بالعطش أثناء النهار.

2.الأطعمة المعبأة والمصنعة..

يجب تجنب العصائر المعلبة لأنها "تحتوي على سكر أكثر من أي عصير طازج.

3.المشروبات المحتوية على الكافيين..

مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية وغيرها.

4. المخللات والصلصات.

تجنب المخللات او الصلصات لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الملح مما تجعلك تشعر بالعطش خلال نهار رمضان.

الأطعمة التي يجب تناولها خلال السحور..

بالنسبة للسحور، تناول وجبة متوازنة تتكون من كمية جيدة من البروتين والألياف، والكربوهيدرات من مصادر طبيعية، لكى تضمن الشبع لمدة أطول.

بالنسبة للسحور، يمكن تناول وجبة مسبقة تتكون من المكسرات والبذور والفاكهة، ثم بعد 30 دقيقة أو ساعة، تناول البيض، أو الشوفان مع الخضار، أضف اللبن الرائب بجانب الوجبة الكاملة.

أطعمة يجب تناولها أثناء وجبة الإفطار..

تناول وجبة إفطار متوازنة أمر مهم لأن الوجبة هي التي تغذي مخزون الطاقة، وتساعد على الحفاظ على الصيام في اليوم التالي، تشمل بعض الخيارات الصحية الدجاج المشوي والأرز، وبالنسبة للحلوى، يمكنك صنع طبق حلو بمكونات طبيعية مثل التمر وجوز الهند وزبدة الفول السوداني والتين بدلاً من الاعتماد على الحلويات السكرية التي تشتريها من الخارج.

يجب أن تشمل وجبة الإفطار أيضا على الحبوب الكاملة والخضراوات والعدس والدهون الصحية التي تحتوي على أحماض دهنية أحادية ومتعددة غير مشبعة، مع اضافة المكسرات، والبذور، والزيتون، والأفوكادو، والزيوت النباتية.

وأضاف، إنه يجب تضمين مصادر البروتين مثل الحليب، واللبن، والفول، والبقول والبيض واللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج.

طريقة الطهي..

وقال الموقع، إنه بصرف النظر عما تطبخه، فإن طريقة طهي طعامك مهمة أيضًا، استخدم أشكال صحية للطهي مثل السلق، والشوي والتحميص والتبخير، بدلاً من القلي، حاول ألا تضيف الكثير من التوابل في وقت العشاء والتي يمكن أن تسبب ارتجاع المريء، وبدلاً من ذلك، قم بتضمين الأعشاب الطازجة التي يمكن أن تضيف نكهة ولها خصائص مضادة للالتهابات أيضًا.

إليك بعض أطباق الإفطار الصحية التي يمكنك تجربتها..

الدجاج المشوي مع البطاطس المشوية، والبطاطا وخضروات سوتيه بالإضافة إلى طبق السلطة، أو طبق الفول مع السلطة، أو شاورما دجاج قليل الدسم

بعض النصائح..

أولا: الترطيب الأمثل هو المفتاح، استعد ليوم صيامك بشرب كمية كافية من الماء طوال الليل، من الطرق السهلة لتذكر شرب الماء ربطه بالأنشطة اليومية الشائعة مثل عندما يرن هاتفك أو عندما يأتي إعلان أثناء مشاهدة التلفزيون.

ثانيا: أضف الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي لإضافة المزيد من الماء.

ثالثا: لا تفوت وجبة السحور، حيث هذه هي الوجبة التي ستبقيك مستمراً طوال اليوم.