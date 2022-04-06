فرنسا: سنوفر قدرات مالية للمساعدة فى إجراء تحقيقات بجرائم الحرب بأوكرانيا

أ.ش.أ

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ باريس ستوفّر قدرات مالية وبشرية للمساعدة في إجراء تحقيقات في جرائم الحرب، التي تم ارتكابها في أوكرانيا ولا سيما بعد انتشار صور الجرائم في بوتشا ومناطق أخرى.

وأضافت الرئاسة، في بيان أوردته قناة (فرانس 24)، اليوم الأربعاء، أن باريس ستقدّم مساهمة مالية استثنائية قدرها 490 ألف يورو لأعمال المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم دفع سلفاً مساهمتها السنوية البالغة 13 مليون يورو .. بالإضافة إلى وضع قاضيين و10 دركيين في تصرّف المحكمة الجنائية الدولية.. وعرضت فرنسا إرسال فريق تقني إلى أوكرانيا لفحص الأدلّة على الجرائم المرتكبة.