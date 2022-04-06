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طقس شديد الحرارة وشبورة وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:44 ص
طقس شديد الحرارة وشبورة وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل طقس شديد الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد  استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة، ليسود  طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. 
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:
 
- الأربعاء 6 أبريل:
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة
 
 - الخميس 7 أبريل: 
 
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
 
نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة
 
- الجمعة 8 أبريل:  
 
انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
- السبت 9 أبريل إلى الإثنين 11 أبريل:
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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