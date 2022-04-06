ضبط طالب أثناء استخراج بطاقة رقم قومى بشهادة مؤهل مزورة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن فرع البحث الجنائى بإدارة الأحوال المدنية بسوهاج، من ضبط طالب بكلية الدراسات الإسلامية يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، أثناء استخراجه بطاقة رقم قومى مثبت بها مهنة حاصل على بكالوريوس محاسبة بموجب شهادة مزورة حصل عليها من أحد الأشخاص في محافظة قنا مقابل 32 ألف جنيه.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من بورود بلاغ إلى مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة يفيد بتمكن فرع البحث الجنائي بإدارة الأحوال المدنية بسوهاج يتضمن ضبط "محمد س ا م" 27 سنة طالب بكلية الدراسات الإسلامية، ويقيم دائرة مركز دار السلام لقيامه بالتقدم للإدارة لإستخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها المهنة "حاصل علي بكالوريوس محاسبة"، وذلك بموجب مؤهل دراسي يفيد حصوله علي بكالوريوس محاسبة منسوب صدوره للمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان "مزور"، وبالاستعلام من المعهد المشار إليه عن صحة المؤهل أفاد بأن المذكور غير مقيد بالمعهد وأن الأختام والتوقيعات مزورة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة وأضاف بتحصله علي المؤهل المشار إليه من "مروان ح م م" المقيم قنا مقابل مبلغ 32.000 جنيه، وعلل ذلك لرغبته في الحصول علي فرصة عمل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.