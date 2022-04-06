طالب والده بالميراث وهو على قيد الحياة فأطلق عليه النار بالمراغة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أصيب عامل يبلغ من العمر 45 سنة بطلق نارى بالصدر من الناحية اليسرى بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وذلك عقب قيام والده بإطلاق عيار نارى عليه من سلاح غير مرخص عبارة عن فرد روسى محلى الصنع، بسبب رغبة المجنى عليه في الحصول على الميراث في حياة والده.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شطة المراغة يفيد بإصابة عامل بطلق نارى بالصدر عقب تعد والده عليه بسبب الخلاف على الميراث فيما بنهما وتم نقل المصاب إلى المستشفى المركزى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول "خالد ا ا ب" 45 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المراغة إلى المستشفي المركزي مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسري.

وبسؤاله أتهم الده "السيد ا ب ا" 70 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين والدته لرغبته فـي تقسيم ميراث والده فـي حياته، ورفض والده ذلك، فتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.