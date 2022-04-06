صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الطاقة" بنسبة 1.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، وصعد قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية ومواد البناء بنسبة 0.3%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.6%، أعقبه قطاعي السياحة والترفيه والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، يليه قطاعي الخدمات التعليمية والورق ومودا التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، وهبط قطاعي العقارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والبنوك بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.472 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 282.6 مليون ورقة مالية بقيمة 729.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.63%، والعرب على 8.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.1 مليون جنيه، 980.2 ألف جنيه، 95.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 119.7 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 13875 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 4522 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2928 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1174 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 91 شركة.