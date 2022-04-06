اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:09 ص
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هبوط قطاع السيارات بالبورصة بنسبة 24.5% خلال الربع الأول من عام 2022

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:00 ص
هبوط قطاع السيارات بالبورصة بنسبة 24.5% خلال الربع الأول من عام 2022 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 24.5%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 17.8%، يليه قطاع العقارات بنسبة 16.5%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 14.4%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 12.7%، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 11.6%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 10.1%.
 
كما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9.3%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 7.6%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 7.1%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 6.7%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.9%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 4.4%، ونزل قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.6%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، فيما ارتفع قطاعي الموارد الأساسية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 10.2%، 6%، على التوالي.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 5.95% ليغلق عند مستوى 11238.48 نقطة، خلال الربع الأول من عام 2022، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 13.24% ليغلق عند مستوى 1910.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 11.10% ليغلق عند مستوى 2893.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 13711.12 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 14.73% ليغلق عند مستوى 4673.08 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 39.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، ليغلق عند مستوى 726.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 414.7 مليار جنيه إلى 431.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.7 مليار جنيه إلى 126.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 8.5%.
 

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