هبوط مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.472 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 13875 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4522 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2928 نقطة.