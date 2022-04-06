اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:16 م
أكرم القصاص
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شاهد تدريبات قتالية واحترافية للمجندين بوزارة الداخلية.. فيديو

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:07 م
شاهد تدريبات قتالية واحترافية للمجندين بوزارة الداخلية.. فيديو وزارة الداخلية- أرشيفية
محمود عبد الراضي - أحمد الجعفري

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نظمت وزارة الداخلية احتفالية بيوم المجند، وذلك في إطار اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري لأداء المهام الأمنية المتنوعة، وقد أدى المجندين خلال الاحتفالية بيانات عملية متنوعة، أظهرت قدرتهم واحترافيتهم واستعدادهم لآداء كافة المهام الأمنية الموكلة إليهم.
 
 
 
 

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