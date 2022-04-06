شاهد تدريبات قتالية واحترافية للمجندين بوزارة الداخلية.. فيديو

نظمت وزارة الداخلية احتفالية بيوم المجند، وذلك في إطار اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري لأداء المهام الأمنية المتنوعة، وقد أدى المجندين خلال الاحتفالية بيانات عملية متنوعة، أظهرت قدرتهم واحترافيتهم واستعدادهم لآداء كافة المهام الأمنية الموكلة إليهم.
شاهد تدريبات قتالية واحترافية للمجندين بوزارة الداخلية.. فيديوالأربعاء، 06 أبريل 2022 04:07 م
وزارة الداخلية- أرشيفية
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