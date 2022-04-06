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الصحة تعلن خلو مستشفيات البحيرة من مرضى كورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:51 ص
الصحة تعلن خلو مستشفيات البحيرة من مرضى كورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، مشيراً إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـــ 10 أيام الماضية.
 
وقال الدكتورهاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن نتائج تحاليل عينات PCR بأقسام الداخلي وعددهم 13 حالة ، والعناية المركزة وعددهم 15 حالة، في جميع المستشفيات، جاءت سلبية أيضاً وتم نقلهم إلى الأقسام العادية.
 
وأضاف أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الجمهورية في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وذلك وفقاً للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التطعيم بالمحافظة كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا.
 
وبلغ عدد من تلقوا اللقاح كجرعة أولى 3 ملايين و181 ألفا و172 شخصا، بينما من تلقوا الجرعة الثانية 2 مليون و256 ألفا و927 شخصا حتى اليوم، لافتاً إلى استمرار الفرق المتنقلة في القيام بحملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والتجمعات خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مراكز التطعيم الثابتة.

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