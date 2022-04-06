حاكم دونيتسك: مقتل 5 أشخاص على الأقل فى قصف أوكرانى على المنطقة

كتب أحمد عرفة

أكد حاكم دونيتسك، مقتل 5 أشخاص على الأقل في قصف أوكراني على المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الكرملين أنه لا يستبعد قطع العلاقات مع الغرب إذا استمر طرد الدبلوماسيين، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن عقوبات على روسيا خلال مؤتمر صحفى لها، وقالت إنها رصدت انتهاكات كبيرة في أوكرانيا وحسب تقديرات للبيت الأبيض أعلنت أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10 – 15% في هذا العام .

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن الفساد في روسيا يبدأ من "رأس الهرم"، سنلاحق النخب التي تتهرب من العقوبات على روسيا.