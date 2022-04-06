اليوم السابع
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بوريس جونسون يدافع عن زيادة التأمين الوطنى لتمويل هيئة الخدمات الصحية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:50 م
بوريس جونسون يدافع عن زيادة التأمين الوطنى لتمويل هيئة الخدمات الصحية بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأنه ليس لديه أي مشكلة مع زيادة التأمين الوطنى لملايين العمال للمساعدة في تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ودافع عن القرار باعتباره "ضرورى وعادل ومسئول".

وقال جونسون بحسب صحيفة "الإندبندنت"  البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إننا"علينا أن نتخذ القرارات الكبرى القرارات الصحيحة لهذا البلد"، مؤكدًا أنها الأولوية الكبرى للبلاد.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن "الحكومة ستساعد العائلات البريطانية بأي طريقة ممكنة بما في ذلك حزمة الإجراءات التي يبلغ عددها 22 مليارًا والتي تم الإعلان عنها لدعم الأسر خلال الأوقات العصيبة التي لا جدال فيها بسبب نهاية الوباء ومشكلة التضخم العالمية و ارتفاع أسعار الطاقة .

وستزيد رسوم التأمين الوطني يوم الأربعاء بمقدار 1.25 نقطة مئوية. اعتبارًا من أبريل 2023 فصاعدًا ، سينخفض معدل التأمين مرة أخرى إلى مستوى 2021-22 ، مع فرض ضريبة رعاية صحية واجتماعية جديدة بنسبة 1.25 في المائة بشكل قانوني.

تتوقع الحكومة أن تؤدي الزيادة الضريبية إلى جمع 39 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة للمساعدة في تقليل تراجع هيئة الخدمات الصحية الوطنية  الناجم عن كورونا وإصلاح الرعاية الاجتماعية للبالغين على المدى الطويل لاحقًا.

وفي معرض حديثه مع زيادة مساهمات التأمين الوطني ، قال جونسون: "يجب أن نكون هناك من أجل هيئة الخدمات الصحية الوطنية.. أدى كورونا إلى أطول قوائم انتظار رأيناها على الإطلاق ، لذلك سنقدم ملايين عمليات المسح والفحوصات والعمليات الأخرى في أكبر برنامج اللحاق بالركب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية".


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

هيئة الخدمات الصحية الوطنية

التامين الوطنى البريطانى

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