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بسبب ارتفاع الأسعار.. الاتحاد الأوروبى يقدم 100 مليون يورو لدعم مصر فى الغذاء

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:46 م
بسبب ارتفاع الأسعار.. الاتحاد الأوروبى يقدم 100 مليون يورو لدعم مصر فى الغذاء كريستيان برجر
كتبت: هناء أبو العز

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أكد السفير كريستيان بيرجر اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 100 مليون يورو لدعم مصر استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية قائلاً: إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شركائه في هذه الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن التحرك العسكرى الروسى تجاه أوكرانيا، والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار فى كل دول العالم والمنطقة.
 
وكان المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي قد غرد على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكرى قائلا: يمكن الاعتماد على 100 مليون يورو من المساعدة في دورها كمركز إقليمي للغذاء".
 
وجاء نص التغريدة: يمكن لمصر الاعتماد على 100 مليون يورو من المساعدات فى دورها كمركز إقليمي للغذاء، وفي المجموع، تمكنا الآن من تعبئة 225 مليون يورو في إطار مبادرة مرفق الغذاء والقدرة على الصمود في المنطقة.

الاتحاد الأوروبى

مصر

ارتفاع الاسعار

اليوم السابع بلس

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