اليوم السابع
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القوى العاملة والتعليم يوقعان بروتوكولا لتدريب خريجي التعليم الفنى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:50 ص
القوى العاملة والتعليم يوقعان بروتوكولا لتدريب خريجي التعليم الفنى وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتبت آية دعبس

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان ، توجيهاته لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية في 27 محافظة بتكثيف التعاون فيما بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة في مجال التدريب المهني للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة المستحدثة منها ، والمطلوبة في أسواق العمل الداخلية والخارجية .
 
 فى هذا الإطار، قامت مديرية القوى العاملة بالفيوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، في مجال قطاع التشييد والبناء والتشطيبات، لتدريب خريجي التعليم الفني، وتنسيق الجهود للمساهمة في الحد من البطالة للخريجين من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم لخوض مجالات العمل ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم  .
 
وقالت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة : إن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجال التدريب التحويلي على مهن التمديدات الصحية ، وحداد ونجار مسلح ، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف ، والمساحة ، ومبلط سيراميك ، بناء بالطوب ، والدهانات ، والمحارة.
 
وأوضحت مدير المديرية، أن المستهدف من البروتوكول تدريب 315 متدرباً  بالتعاون بين المديرية والمحافظة، على مدار 650 ساعة تدريبية ، بمعدل 60 ساعة تدريبية لكل دورة على المهن المشار إليها .
 
 
 

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