اليوم السابع
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القوى العاملة تبدأ تدريبات إعداد كوادر للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:47 ص
القوى العاملة تبدأ تدريبات إعداد كوادر للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل وزارة القوى العامله - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قامت وزارة القوي العاملة "الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية" بالتعاون مع "الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل" بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ الدورة التدريبية للمرحلة الأولى من بناء قدرات كوادر الوزارة من فريق عمل تطوير المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة و5 محافظات مستهدفة هي: "الفيوم، وبني سويف، وقنا، والأقصر، والقاهرة".
 
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الدورة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقد عقدت لمدة 5 أيام، وتم التدريب على أحدث البرامج في جمع وتحليل وعرض البيانات.
 
 
وتستهدف المنصة رصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل، وتصميم برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة.

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